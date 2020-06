COMMERCIO

NOVENTA Meglio del previsto. Al Noventa Designer Outlet lo shopping è ripreso dopo il lockdown con risultati insperati per gli stessi dirigenti di McArthurGlen. Dopo due mesi di chiusura per il Covid-19, il 18 maggio scorso la riapertura era stata prudente: dispositivi sanitari dappertutto, entrata contingentata nei negozi, orario ridotto rispetto al solito, niente negozi aperti di domenica. L'affluenza dei visitatori e l'allentamento delle misure restrittive avevano convinto la direzione dell'outlet a tornare all'orario consueto, dalle 10 alle 20, domeniche comprese, già il 30 maggio. Dalle limitazioni ai soli residenti in Veneto fino all'abbattimento delle frontiere regionali e alle recenti aperture dei confini nazionali, al Noventa Designer Outlet c'è stato un progressivo aumento degli arrivi. Mancano i pullman carichi di turisti asiatici, che nel loro tour di visita a Venezia facevano immancabilmente tappa all'outlet noventano. Invece, dal 16 giugno è ripreso l'afflusso di clienti da altre nazioni. Arrivano dalla Slovenia, dall'Austria, dalla Croazia e da sempre rappresentano una percentuale rilevante dei visitatori stranieri dell'outlet. Certo si nota la diminuzione della clientela rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, soprattutto nei giorni lavorativi. Basta vedere come si possono trovare facilmente posti auto nel park interno dell'outlet. Nei fine settimana invece l'affluenza è ancora considerevole. Una ripresa inaspettata, tanto che Joan Jove, managing director del gruppo McArthurGlen anche per il Noventa Designer Outlet indica «risultati sopra le aspettative ed una crescita organica e costante» a distanza di un mese dalla riapertura. «E' stata una ripartenza incoraggiante che ci ha piacevolmente sorpresi - conferma Daniela Bricola, general manager dell'Outlet di Noventa - Alla presenza dei fedeli visitatori veneti si sono aggiunti prima quelli provenienti dal Friuli e poi quelli dei paesi esteri più vicini, cioè Austria e Slovenia, le cui frontiere si sono aperte solo dieci giorni fa. Ogni giorno che passa accogliamo sempre più clienti stranieri tedeschi, austriaci, sloveni e croati. Siamo lieti dell'andamento di queste prime settimane e di accogliere i nostri ospiti in questa nuova normalità».

Dopo il lockdown, nessuno degli oltre 150 negozi ha dato segnali di crisi economica al punto da chiudere l'attività e non sono stati registrati licenziamenti di personale se non per alcuni dipendenti assunti a tempo determinato. Anzi, all'indomani della ripresa è stato aperto un nuovo negozio di calzature Crocs ed altre due nuove boutique, Woolrich e Boombogie, saranno aperte a breve, mentre nelle scorse settimane hanno rinnovato l'allestimento interno i negozi di Marni e Ferragamo, confermando così la volontà di rimanere all'interno dell'outlet. Nonostante quest'anno i saldi inizino in via eccezionale l'1 agosto, molte boutique hanno già avviato iniziative promozionali. Sono anche ripartiti i lavori di completamento degli edifici della cittadella della moda. Nella piazzetta della fontana, dove si affacciano bar e punti food, si stanno installando le pompeiane per ospitare i tavolini all'aperto. Le attività che stanno fervendo al Noventa Designer Outlet evidenziano che la ripresa è all'insegna dell'ottimismo e della rinnovata voglia di shopping di firma a prezzi scontati.

Emanuela Furlan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

