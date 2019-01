L'OTTIMISMO CORTINA «La prova d'orchestra completa, nelle finali di Coppa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OTTIMISMOCORTINA «La prova d'orchestra completa, nelle finali di Coppa del mondo del marzo 2020, ci darà conferma che abbiamo imboccato la strada giusta, che farà la differenza per Cortina, non tanto per i Mondiali nel 2021, ma da quella data in poi». Alessandro Benetton ha espresso tutta la sua fiducia nell'operato della Fondazione Cortina 2021 che egli presiede, nell'incontro con la stampa presente in questi giorni nella conca, per le tre gare di Coppa del mondo. Assieme a Valerio Giacobbi, amministratore della Fondazione, ha...