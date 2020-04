L'OSSERVATORIO

BELLUNO Un ospite positivo alla casa di riposo di Taibon, trasferito in ospedale e quattro operatori sanitari in isolamento fiduciario. «Abbiamo attivato una vera e propria task force - ha spiegato ieri mattina, durante una diretta Facebook il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno - composta da persone con competenze diverse il cui obiettivo è di dare supporto ai centri servizio che hanno avuto maggiori difficoltà, abbiamo già eseguito diversi sopralluoghi per valutare le criticità».

I NUMERI

«Gli ultimi dati disponibili - ha proseguito Rasi Caldogno - dicono che su 160 tamponi a cui sono stati sottoposti gli ospiti delle strutture 54 sono risultati positivi. I 538 tamponi a cui sono stati sottoposti i dipendenti hanno invece evidenziato 25 positivi». Gli ultimi dati forniti parlavano di dodici positività ad Alano, 22 a Puos di Alpago, 6 a Santa Croce, uno a Belluno, uno a Lentiai, 4 a Borgo Valbelluna e sei a Lamon, ad Alano 14 sono poi i positivi nell'ospedale di Comunità. «Ci era giunta anche una richiesta di supporto per quanto riguarda la strumentazione ed abbiamo provveduto a distribuire, in ausilio alle loro disponibilità, quindicimila mascherine, pari al fabbisogno di due settimane, sono state poi rimpinguate con la disponibilità con ulteriori stock grazie al tramite della prefettura». Al punto sulle case di riposo Rasi Caldogno ha anche aggiunto quello sui numeri e sulle statistiche.

L'INDAGINE

Belluno risultano positivi al coronavirus 2,3 cittadini ogni mille a fronte di una rapporto regionale di 2 persone positive chiaramente a parità di popolazione. Il 70 per cento dei bellunesi è però privo di sintomi o ha sintomi lievi che gli consentono di rimanere a casa, una media più alta rispetto a quella regionale che si ferma al 64,2. Gli infetti ricoverati in area non critica sono il 15,9% del totale dei positivi (media regionale 17,8%), gli infetti ricoverati in Terapia Intensiva 2,2%, media regionale 3,6%. I dimessi, inoltre sono l'otto per cento del totale (media regionale 9,4%) i deceduti il 3,5 (media regionale 4,9%)

LA SPIEGAZIONE

«Limitandoci alle impressioni - spiega Rasi Caldogno - perché altrimenti avremmo bisogno di ben altri studi ritengo i risultati bellunesi discostino da quelli regionali perché risentono dell'indice di anzianità più elevato di questa provincia». Un altro criterio che può giustificare il discostamento dei numeri bellunesi rispetto a quelli regionali e certamente riconducibile al numero di tamponi effettuati. Un numero più elevato rispetto alla media regionale.

TAMPONI

«La nostra capacità - spiega il Dg - è compresa tra i 350 e i 400 tamponi al giorno. Sui tamponi l'attività è ben impostata, in un piano di medio periodo che ogni settimana viene quantificato, ci sono le diverse attività che vengono programmate. Quelle relative ai pazienti, ai soggetti positivi da ricontrollare, al personale, e poi c'è il filone casi di riposo e degli altri soggetti che a vario titolo devono essere sottoposti a tampone».

