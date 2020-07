LA SVOLTA

PORDENONE In un comparto, quello della sanità pordenonese, scosso alla base prima dall'impatto della pandemia e subito dopo dall'esplosione dei problemi atavici legati alla carenza di personale, tira finalmente aria di normalità. E se il fronte sindacale resta più che mai aperto, le buone notizie arrivano da due fronti: una lista che elenca le attività da rendere in presenza, quindi lontane dal mondo del lavoro a distanza, e il ritorno dei tempi di attesa per alcune visite specialistiche la cui scomparsa aveva fatto crescere il malcontento tra migliaia di pazienti pordenonesi.

Da ieri è di nuovo possibile prenotare una visita oculistica con priorità P (cioè non urgente) in provincia di Pordenone. Come spiegato dall'Azienda sanitaria, la chiave sono stati i distretti: i tempi sono ancora lunghi (si deve aspettare dai 218 ai 287 giorni), ma il consulto ha finalmente delle date a Spilimbergo, Maniago, Aviano, San Vito, Azzano e Sacile. Sino a pochi giorni fa le visite semplicemente non avevano un orizzonte temporale. Vale lo stesso discorso per un altro esame bloccato dal post-emergenza, cioè quello cardiologico con annesso elettrocardiogramma. Ora all'ospedale di San Vito è di nuovo possibile la prenotazione in 211 giorni, mentre a Pordenone l'attesa si allunga sino a sfiorare l'anno intero. Al Policlinico, invece, si tocca la quota minima: 181 giorni di attesa, nella norma. Si riducono, seppur di poco, anche i tempi di attesa per una visita pneumologica, mentre restano sostanzialmente invariati (attorno ai 200 giorni) quelli necessari ad ottenere un consulto dermatologico. Ma è un segnale: l'aver riattivato le liste di attesa per esami quali i consulti oculistici rappresenta un passo importante verso una parvenza di normalità.

C'è poi un altro aspetto che aiuta a comporre il quadro attuale, compreso in un tentativo di uscire definitivamente dall'emergenza sanitaria per occuparsi a tutto tondo dei disturbi classici, mai scomparsi e nemmeno durante la quarantena. Ecco perché assume una certa importanza l'allegato a un decreto firmato a inizio luglio dalla direzione generale dell'Azienda sanitaria. È l'elenco che racchiude tutte le attività che non possono essere comprese nel cosiddetto lavoro agile, ma che devono essere svolte in presenza dagli operatori del servizio sanitario anche se il rischio del contagio non se n'è andato del tutto. E tralasciando tutto ciò che concerne la prevenzione dell'epidemia e l'attività di screening sul territorio (operazioni mai sospese e mai in ritardo), ci sono alcuni punti importanti. Lo sono ad esempio quelli relativi alla prevenzione delle dipendenze, con attività quali il monitoraggio dei trattamenti o le visite domiciliari ai pazienti fragili. E ancora tutte le consulenze legate al Dipartimento di salute mentale. Si fa menzione anche di tutte le attività legate alle vaccinazioni, con un occhio di riguardo alle categorie più a rischio.

Nei vari distretti poi, l'elenco comprende ad esempio l'assistenza domiciliare, e la continuità assistenziale fisioterapica. E ancora le attività legate alla neuropsichiatria infantile. Tutti aspetti della sanità che con il Coronavirus avevano affrontato difficoltà o rallentamenti e che ora si conta di far riprendere con lo stesso ritmo del periodo pre-emergenza, pur nel rispetto di tutti i criteri di sicurezza nati per ridurre quasi a zero il rischio di contagio.

