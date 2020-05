LE DISPOSIZIONI

BELLUNO Da domani, 4 maggio, ripartono, con gradualità, le attività sanitarie rimodulate in seguito all'emergenza Covid. In particolare, riprende l'attività di specialistica ambulatoriale per tutte le classi di priorità e l'attività chirurgica programmata.

L'accesso alle strutture Ulss (esclusi i Pronto Soccorso), sia per le prestazioni sanitarie che per quelle amministrative, è consentito solo previo appuntamento e non prima di 15 minuti dell'orario della prestazione. Gli ingressi principali saranno presidiati da personale incaricato che verificherà: la reale necessità di accedere (portare con sé attestato di prenotazione/appuntamento); le condizioni di salute (sarà misurata la temperatura (dovrà essere inferiore a 37,5°C e saranno chieste notizie sullo stato di salute); la copertura del naso e della bocca (mascherina); l'igiene delle mani (sarà disponibile gel alcolico). L'accesso non è consentito agli accompagnatori, eccezione fatta per minori, disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche-culturali, nel qual caso è consentito l'accesso ad un solo accompagnatore. Dovrà essere mantenuta sempre la distanza di almeno 1 metro tra le persone.

Anche durante la permanenza all'interno delle strutture Ulss si dovranno rispettare le regole base: indossare sempre la mascherina; igienizzare le mani; tenere sempre la distanza di un metro, anche nelle sale d'attesa. Nel caso di uso di fazzoletti da naso questi andranno poi buttati e ci si dovrà igienizzare le mani. Fino a nuove disposizioni, è consentito l'accesso senza appuntamento ai punti prelievo.

PRONTO SOCCORSO

I Pronto Soccorso dell'Ulss mantengono i percorsi differenziati per sospetti Covid e accessi per altre patologie; anche in questo caso non è ammessa la presenza di accompagnatori tranne le eccesion sopracitate per l'ingresso nelle strutture Ulss. Alle persone che necessitano di ricovero sarà effettuato il tampone per l'individuazione del setting assistenziale più adeguato

CONTATTI

I contatti dei servizi per gli appuntamenti sono disponibili sul sito aziendale www.aulss1.veneto.it Gli sportelli del Cup restano chiusi. Le prestazioni di specialistica ambulatoriale presso strutture pubbliche o private accreditate sono comunque garantite e prenotabili telefonicamente al numero 800 890 500.

Gli appuntamenti sospesi (dal 13 marzo al 4 maggio) saranno riprogrammati dal CUP che ricontatterà gli utenti indicando la nuova data della prestazione.

FELTRE

Da domani gli elettrocardiogrammi eseguiti nella Cardiologia di Feltre devono essere prenotati al Centro Unico Prenotazioni (escluse le urgenze).

DISTRIBUZIONE FARMACI

L'attività di distribuzione diretta dei farmaci è limitata a quelli ad esclusiva distribuzione ospedaliera. Possono essere erogati i farmaci prescritti alla dimissione da ricovero o a seguito di visita specialistica necessari per la terapia sino a un termine di 3 mesi. In tutti gli altri casi rivolgersi alle farmacie convenzionate del territorio.

