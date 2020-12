LA CAMPAGNA

PORDENONE È pordenonese, la regia della più grande operazione di protezione dalle malattie nella storia del Friuli Venezia Giulia. Il direttore sanitario dell'Asfo, Michele Chittaro, è stato infatti nominato coordinatore del piano legato alla distribuzione dei vaccini anti-Covid che inizieranno ad arrivare in regione già dal 27 dicembre. E mentre resta segreto il polo unico nel quale saranno somministrate le prime 265 dosi, ecco dove si procederà alle vaccinazioni a Pordenone. Al Santa Maria degli Angeli l'operazione si svolgerà nel padiglione A, e precisamente nel seminterrato che ospita il centro prelievi di Pordenone. Lì dovranno confluire anche gli operatori sanitari degli altri poli. Per le Rsa e le case di riposo, invece, si procederà in loco.

Intanto ieri sono intervenuti sul tema Pier Luigi Benvenuto (Cgil) e Gianluca Altavilla (Nursind, infermieri). L'obiettivo è stato quello di sensibilizzare medici e operatori, che dati alla mano sono tra le categorie portatrici delle adesioni più basse se si parla di campagne vaccinali contro l'influenza. Ma oggi la storia è diversa, perché è il destino di tutti ad essere in gioco. «Pur rispettando la libertà delle persone - ha detto Altavilla - la partita stavolta è particolarmente importante. Sostengo fermamente il vaccino e faccio appello al senso etico di tutti gli infermieri affinché aderiscano alla campagna». «È uno strumento per tutelare gli altri - replica Benvenuto - e sconfiggere finalmente la pandemia. Il personale sanitario dovrà mostrare la più alta sensibilità».

C'è un'altra novità: il 27 dicembre non saranno vaccinati solo i primi operatori sanitari, ma anche alcuni anziani delle case di riposo. «E tra pochi giorni si apriranno le prenotazioni per sottoporsi al vaccino», ha spiegato il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi. «La struttura commissariale ha accelerato la procedura di distribuzione dei vaccini la quale, come anticipato, partirà dal personale socio-sanitario che in questi giorni sta già dimostrando la volontà di aderire alla campagnaì, come hanno fatto i responsabili di alcune strutture residenziali per anziani. La prima tranche di vaccini verrà quindi sicuramente utilizzata immediatamente e integralmente e ne seguirà subito un'altra da 10mila dosi per giungere complessivamente a 50mila dosi. Una volta avviata la vaccinazione su ampia scala, a occuparsi dell'operazione saranno squadre specializzate di operatori in grado di somministrare complessivamente oltre un migliaio di dosi al giorno. Le strutture sanitarie stanno completando l'allestimento dei frigoriferi, che saranno completamente operativi in tempo per il loro arrivo. Inoltre il sistema sanitario del Fvg sta adattando gli strumenti elettronici per consentire agli operatori di potersi prenotare. In questo modo lavoriamo per ridurre al massimo eventuali ritardi e, una volta entrato in funzione il sistema nazionale, avremo uno strumento ausiliario a disposizione. Il vaccino è l'arma più importante a nostra disposizione per arrestare il contagio quindi è fondamentale una larga adesione alla campagna vaccinale». Intanto ieri pomeriggio, in piazza XX Settembre a Pordenone, alcuni manifestanti hanno inscenato un sit-in contro le restrizioni anti-Covid. Il gruppo si fa chiamare Movimento 3V ed è attivo in tutta Italia. Nel loro programma anche la contrarietà ai vaccini. La rappresentanza e il seguito sono stati esigui.

Oggi, infine, Fedriga e Riccardi presenteranno un progetto per l'assistenza a distanza deI pazienti Covid.

