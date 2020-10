Ospedale di Jesolo, aperto anche il Covid-2. Con l'arrivo di due nuovi pazienti, il nosocomio jesolano (già Covid-Hospital durante la prima emergenza) ha dovuto riaprire anche il secondo reparto dedicato ai contagiati. Nel primo reparto di malattie infettive sono, dunque, ricoverati in 22, nel secondo al momento solo i due nuovi arrivati. Secondo quanto ha riferito il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza, se la situazione continuerà a peggiorare non è escluso che, entro la metà della prossima settimana, possano essere riaperti anche i reparti di terapia semi intensiva e intensiva, con la conseguente diminuzione degli altri servizi ospedalieri. Si registra l'ingresso di un ospite anche dalla Casa di Riposo Stella Marina, dimesso dal nosocomio jesolano ma ancora bisognoso di cure prima del rientro a domicilio. Per quanto riguarda la situazione generale nel territorio del Veneto Orientale, il trend segue quello regionale. Martedì gli 88 nuovi casi di positività hanno rappresentato il maggior incremento dal periodo di lockdown; mercoledì i nuovi casi di contagio accertati sono stati 54; ieri altri 63, sparsi in modo abbastanza uniforme in tutto il territorio. Sul fronte scuole, dall'inizio dell'anno scolastico mercoledì il numero complessivo dei casi indice rilevati è aumentato a 59 a fronte di 40 rilevati sette giorni fa. Questi hanno coinvolto 62 classi, equivalenti a 38 plessi scolastici sparsi in tutto il Veneto orientale. Le positività hanno generato un enorme lavoro per il personale del dipartimento di prevenzione: 1969 tamponi a studenti, docenti e personale scolastico. Tra i contatti diretti sottoposti a screening sono emersi 27 contagi da Covid-19. Il dipartimento di prevenzione conferma che si tratta di contagi avvenuti in ambienti extrascolastici, in particolare familiare, e nei momenti di svago. (F.Cib.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA