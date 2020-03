L'ORGANIZZAZIONE

JESOLO L'ospedale di Jesolo - ma anche Villa Salus a Mestre e l'ospedale di Dolo - diventano Covid Hospital: in tempo di emergenza coronavirus, la struttura di via Levantina, dove da alcuni giorni è attiva a Terapia intensiva, sarà tra i punti di riferimento della provincia, dato che soprattutto se nei prossimi giorni si prevede un aumento di contagiati e ricoverati.

PIANO D'EMERGENZA

La struttura di Jesolo è stata inserita dalla Regione nel piano di emergenza per il coronavirus in Veneto annunciato ieri dal governatore del Veneto Luca Zaia: «Se fra una decina di giorni l'andamento sarà questo si rischia di andare in crash», ha detto, per cui bisogna essere preparati. E allora, nel nostro territorio, oltre a 84 posti aggiuntivi a Jesolo, ne sono stati reperiti 265 a Dolo e 217 a Villa Salus di Mestre tra terapia intensiva, pneumologia semintensiva e malattie infettive. In totale ci saranno quasi 3 mila posti in più in tutta la regione. A Villa Salus,. in seguito all'incontro fra il dg dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben e il direttore Mario Bassano, si è stabilito che i posti letti liberati dai pazienti dimessi saranno via via occupati dai malati di Covid-19; si tratterà di pazienti non gravi e che non necessitano della terapia intensiva. Quanto a Dolo, sarà probabilmente riutilizzato il vecchio monoblocco, dove alcuni piani risultano attualmente vuoti.

L'ORGANIZZAZIONE

Quanto a Jesolo, il nuovo annuncio di Zaia arriva dopo l'attivazione nei giorni scorsi di un'area di terapia intensiva con 8 posti letto e di un reparto per il ricovero di pazienti Covid-19 positivi con 11 posti letto. Del resto i due nuovi reparti, allestiti in appena 96 ore, da subito sono entrati in funzione a pieno regime ricevendo pazienti da tutto il Veneto. E di fronte alla delicatezza del momento, la Regione ha pensato nuovamente a Jesolo per ricavare nuovi posti letto, sfruttando quelle parti dell'ospedale ad oggi inutilizzate ma che possono essere attrezzate in poco tempo. Nel dettaglio gli 84 nuovi posti letto saranno divisi tra 50 posti letto per pazienti Covid-19 che necessitano di essere ricoverati, 20 per l'area di pneumologia semi intensiva e 14 di terapia intensiva. «Siamo pronti ad allestire i nuovi reparti commenta Carlo Bramezza, direttore generale dell'Ulss4, avvisato della decisione dal presidente Zaia in videoconferenza -. L'ospedale di Jesolo ha delle aree che ad oggi non sono utilizzate ma che si prestano a questa funzione e che verranno attrezzate quanto prima». Per quanto riguarda la situazione nel Veneto Orientale, il direttore dell'Ulss 4 ribadisce che è delicata ma sotto controllo. «La decisione della Regione ribadisce Bramezza è stata assunta per far fronte a quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Nella nostra area territoriale la situazione rimane sotto controllo. Ad oggi stiamo seguendo circa mille persone in isolamento domestico che non sono contagiate e che non hanno sintomi, ma che hanno riferito di aver avuto dei contatti con persone a rischio o infette. Si tratta di casi che monitoriamo quotidianamente con il nostro personale del dipartimento di prevenzione. Le persone contagiate che stiamo seguendo, tra ricoveri e isolamenti, sono 58. In ogni caso il nostro impegno è massimo, al pari del livello di prevenzione: proprio per questo, nelle prossime ore a tutto il nostro personale sarà effettuato l'esame del tampone, in modo da essere ancora più sicuri al nostro interno». Bramezza ha poi ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini: «L'invito è sempre lo stesso conclude il direttore generale dell'Azienda ospedaliera ed è quello di rimanere a casa. Anche al nostro interno stiamo evitando il più possibile ogni tipo di contatto e le riunioni sono sempre più spesso con collegamenti multimediali. Come ribadiamo da giorni è fondamentale bloccare la circolazione del virus, prima accadrà questo e prima la situazione tornerà alla normalità. I cittadini devono fare la loro parte». Ieri mattina, ad essere informato del potenziamento dell'ospedale di via Levantina è stato anche il sindaco Valerio Zoggia che ha ricevuto una telefonata direttamente dall'assessore regionale Manuela Lanzarin:

NOSOCOMIO INDISPENSABILE

«Sono stato informato che la Regione ha nuovamente pensato al nostro ospedale per ricavare nuovi posti letto per ricoverare i pazienti positivi al Covid-19. Ci sembra una scelta inevitabile a fronte degli spazi disponibili e ad oggi non utilizzati di questa struttura. E' la conferma dell'importanza del nostro ospedale, lo stesso che qualcuno voleva chiudere ma che oggi è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale per tutti noi».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA