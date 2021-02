L'ORGANIZZAZIONE

CORTINA Le divise blu sono ovunque, a centinaia, a fianco di quelle gialle. I volontari sportivi dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021 sono 350; quelli della Protezione civile oltre 200. Offrono il loro tempo, senza assunzioni o incarichi remunerati. C'è chi è a Cortina da ben prima della cerimonia di apertura dei Mondiali, la sera di domenica 7 febbraio: anche per quell'evento c'è chi ha dato una mano, a fianco dei ragazzi di Fondazione Cortina 2021. I volontari sportivi svolgono incarichi di ogni genere, coprono ruoli anche complessi e di responsabilità, seguono le direttive di chi sovrintende i diversi settori.

ARRIVATI DA TUTTA ITALIA

Molti sono di Cortina, del Cadore, ma ce ne sono altri che vengono da diverse zone della provincia e del Veneto. La chiusura fra le regioni, per la pandemia Covid-19, non ha impedito di raggiungere Cortina, anche a chi risiede in altre parti d'Italia. Patrizia vive a Sassuolo, ha preso due settimane di ferie per seguire la famiglia, quattro persone, tutte impegnate nei Mondiali: lei lavora al centro accredito dei volontari, al tennis Apollonio; la mamma Alice accoglie e ristora le persone al centro congressi Alexander Girardi, sede della Fondazione Cortina 2021; papà Romano ha la divisa della associazione dei carabinieri in congedo di Cortina, che presiede, e coordina una trentina di volontari, tutti ex militari dell'Arma, che presidiano gli accessi alle diverse zone riservate, nell'area del traguardo.

PISTE E TRASPORTI

Roberto è maestro di sci come il papà, lavora in pista, scende con gli sci, la tanica di colore sulla schiena, per segnare il tracciato di gara, sulla neve. Piero è di Trieste, dove vive e lavora, ma è anche attivo nella protezione civile. Ha cominciato da ragazzo, una ventina di anni fa, a salire a Cortina per fare il volontario, durante le gare di Coppa del mondo di sci, bruciando ogni volta una settimana di ferie. Ora è responsabile delle navette, una ventina, che trasportano i giornalisti dal paese, nel fondovalle, su verso il centro stampa, accanto al traguardo di Rumerlo. Appena finisce una gara, decine di persone si riversano sulla strada e bisogna essere pronti con le navette, più numerose del solito, perché la capacità di carico è dimezzata, nella necessità di rispettare il distanziamento.

CONTROLLI MEDICI

Stefano lavora nell'azienda di famiglia a San Vito; in questi giorni presidia l'accesso alla terrazza degli ospiti, accanto al traguardo; per lui è un ripiego, perché in realtà avrebbe dovuto coordinare il divertente coinvolgimento dei ragazzini degli sci club, ma la pandemia ha azzerato anche quell'attività. Rino e Alberto sono ampezzani, appassionati di sport, sempre attivi, in diverse associazioni; in questi giorni guidano anche loro i pulmini. Antonio si occupa degli atleti, al termine della gara, seguendo le direttive dell'antidoping, e accompagna passo passo gli sciatori sottoposti ai controlli, sino al container con il centro medico. La Protezione civile ha 188 persone dell'Anas Belluno e 20 dell'Ana Cadore.

«IMPOSSIBILE SENZA DI LORO»

Ieri Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, li ha incontrati: «I Mondiali entrano nell'ultima settimana. Finora non abbiamo ancora vinto alcuna medaglia, ma l'oro è tutto di Cortina, dell'organizzazione e del clima di normalità che si respira. Merito anche dei nostri volontari di Protezione civile. Senza di loro sarebbe impossibile organizzare eventi di questa portata in totale sicurezza». I volontari di Protezione civile bellunesi gestiscono la squadra cucine, che prepara i pasti per tutti coloro che lavorano durante le gare; squadra droni e la sorveglianza notturna delle piste; la sorveglianza di parcheggi, accessi alle piste e segreteria. «E' un piccolo esercito ordinato e organizzatissimo - continua Padrin a cui va il nostro grazie. L'Italia non è ancora salita sul podio, ma queste donne e questi uomini meritano senza dubbio una medaglia».

Marco Dibona

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA