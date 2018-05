L'ordine immediato del sindaco: «Chiudere tutte le finestre»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMUNELIMENA Hanno seguito personalmente le operazioni di spegnimento dell'incendio e da lì hanno mandato indicazioni e aggiornamenti alla popolazione. Il sindaco Giuseppe Costa e l'assessore all'Ambiente Maurizio Mertinello sono rimasti sul posto fino a pomeriggio inoltrato, fino a quando hanno avuto la certezza che non vi fosse alcun pericolo imminente per la salute dei cittadini. Accertato che a bruciare non c'era materiale plastico, né di altra natura la cui combustione può essere pericolosa per la salute, l'allerta è rientrata. Sul...