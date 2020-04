LA DONAZIONE

PORDENONE Ottomila mascherine per l'Asfo. Sono le Fpp2, quindi dotate di filtro per virus e batteri, che l'Ordine delle professioni infermieristiche di Pordenone ha donato all'Azienda sanitaria. «Un importante supporto per tutti gli infermieri impegnati nei reparti Covid-19 - sottolinea Luciano Clarizia, presidente dell'Ordine - che permette di mantenere a regime la distribuzione dei dispositivi di prevenzione individuali previsti per continuare ad affrontare l'emergenza in corso. Un aiuto degli infermieri ai colleghi in prima linea, per far sentire loro la vicinanza e il supporto di tutti».

Alte cento mascherine, sempre Fpp2, saranno donate all'hospice della Casa Via di Natale di Aviano,che in questi giorni ha attinto alle proprie risorse economiche per approvvigionare la struttura dei necessari dispositivi per l'emergenza. «Le restanti duecento mascherine ancora disponibili - fa sapere lo stesso Clarizia - saranno disponibili nella sede dell'Ordine (in piazzetta Ado Furlan) per i colleghi liberi professionisti che, in qualche modo, sono impegnati nell'emergenza Covid-19 e per i colleghi che operano all'interno di strutture private, purché siano impegnati ad assistere pazienti infetti dal nuovo coronavirus».

Sempre l'Ordine delle professioni infermieristiche di Pordenone sta proponendo vademecum, destinato ai cittadini, per fare chiarezza sull'utilizzo di sistemi di protezione e ridurre il rischio di trasmissione del Covid-19 durante le uscite di casa.

«L'Istituto superiore di sanità - ricorda il presidente Clarizia ha ribadito ancora una volta che i guanti sono utili a prevenire le infezioni, ma devono essere utilizzati in modo corretto e soprattutto non devono sostituire il fondamentale lavaggio delle mani e nemmeno il distanziamento sociale, baluardi nel contrasto al Covid-19. Benché non abbiano la stessa esposizione mediatica delle mascherine, anche i guanti monouso possono costituire un'arma utile nel contrasto alla diffusione del coronavirus. Tuttavia, devono essere utilizzati in modo appropriato, altrimenti rischiano di diventare addirittura controproducenti e aumentare il rischio di infezione. Chi li indossa, del resto, può sentirsi più sicuro ed entrare in contatto con superfici potenzialmente contaminate con maggiore frequenza, rischiando di contagiarsi toccandosi il viso o non rimuovendo i guanti con la necessaria cautela. Per quanto riguarda invece le maschere filtranti con valvola espiratoria, queste non sono idonee, in quanto non controllano l'espirazione di chi le indossa, che con uno stranuto o un colpo di tosse possono spargere goccioline nell'ambiente. Lo scopo di avere una mascherina o un foulard per coprirsi la bocca e il naso è quello di proteggere gli altri e noi stessi. Così facendo - conclude Clarizia - si riducono certamente i contagi».

Alberto Comisso

