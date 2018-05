L'ORDINANZA VENEZIA «Un articolato e ben organizzato meccanismo clientelare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORDINANZAVENEZIA «Un articolato e ben organizzato meccanismo clientelare di tipo trasversale che effettivamente vede l'Agenzia delle entrate di Venezia ed i suoi funzionari apicali coinvolti e compromessi ai massimi livelli».Il gip di Venezia Alberto Scaramuzza descrive così, in un'ordinanza di 61 pagine, il sistema nel quale, secondo la Procura, risultava inserito il funzionario delle Entrate, in servizio negli uffici di Marghera, arrestato ieri per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Il giudice scrive che Francesco Cotticelli...