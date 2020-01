L'ORDINANZA

VENEZIA Da un lato la Capitaneria di Porto ha autorizzato una proroga fino al 20 marzo per lo scavo di manutenzione nel tratto del Canale litoraneo Malamocco-Marghera compreso tra Dogaletto (Fusina) e il Bacino di Evoluzione numero 4 all'altezza del canale industriale Sud.

Dall'altro il nuovo protocollo fanghi non è ancora pronto, anche se pare manchi solo un ultimo passaggio all'Istituto superiore di Sanità - che pure aveva dato parere positivo - per arrivare al nuovo tipo di classificazione, a seconda della maggiore o minore pericolosità dei sedimenti, in gestazione da anni. Studio che doveva superare il precedente documento che risale al 1993.

TECNICI AL LAVORO

Il lavoro dei tecnici del Provveditorato alle Opere pubbliche è concluso, tanto che il gruppo di studio è stato chiuso ma, nonostante la promessa che sarebbe stato pronto per luglio scorso, complice il cambio di governo, il nuovo protocollo non ha ancora visto la luce; eppure l'Avvocatura di stato ha stabilito che non è necessario un nuovo decreto, ma è sufficiente un'approvazione concertata perché entri in vigore.

Il nuovo protocollo fanghi si ispira a un principio in linea con le ultime direttive europee: i sedimenti potranno essere spostati all'interno della laguna, in quantità superiori rispetto ad oggi, scartando a priori quelli tossici e riutilizzando quelli prelevati dallo stesso corpo idrico (la laguna è infatti suddivisa in 17 di queste zone omogenee) purché il conferimento non ne peggiori le condizioni generali medie.

Inoltre sono previste una fase di monitoraggio prima dello scavo e una a posteriori, dopo il conferimento, per valutare l'ecotossicologia e il bioaccumulo, cioè le ricadute su flora e fauna e l'impatto del deposito dei fanghi.

Dunque un sistema di controllo ancora più rigoroso del precedente, e anche più costoso nell'applicazione rispetto a quello che era il modus operandi prima.

L'ORDINANZA

Per ora nell'ordinanza della Capitaneria si parla di conferimento dei sedimenti di dragaggio caratterizzati entro Colonna B - del vecchio protocollo - all'Isola delle Tresse, per un volume stimato di circa 130 mila metri cubi, e quelli caratterizzati entro Colonna A nella barena Canal Piovego, per 70 mila metri cubi.

Alle Tresse, però, il Provveditorato ha negato l'autorizzazione al deposito finché non sarà approvato definitivamente il progetto complessivo di innalzamento di un metro, che permetterà lo stoccaggio di un altro milione di metri cubi di sedimenti, che è in fase di revisione perché sia la Commissione di Salvaguardia, sia la Commissione tecnico regionale Via, hanno espresso delle raccomandazioni di merito a cui i proponenti dovranno attenersi.

Un'approvazione attesa ormai per la fine di febbraio, al Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.

E chissà che per quella data le nuove classificazioni possano diventare operative, permettendo di sistemare definitivamente anche i 130 mila metri cubi di fanghi che la Capitaneria di porto ha appena autorizzato a scavare.

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA