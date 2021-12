Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ORDINANZAVENEZIA Da qualunque parte la si girasse, ieri piazza San Marco era piena di persone senza mascherina. E lo stesso accadeva anche a Santa Margherita, altro luogo segnalato a penna rossa dall'ordinanza che prevede da ieri l'obbligo di corprirsi naso e bocca. Però non tutti ne erano a conoscenza. E passi per i turisti, che si aggirano a naso in su per l'area marciana, ma anche i veneziani ci hanno messo del loro, evitando la...