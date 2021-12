L'ORA DEI PIÙ PICCOLI

PORDENONE/UDINE Al via anche in Friuli Venezia Giulia la campagna vaccinale che coinvolgerà i bambini da 5 a 11 anni. Da domani le famiglie potranno prenotare la somministrazione della prima dose. Poi saranno organizzate le giornate di vaccinazione negli hub dedicati: il 20 dicembre alla Cittella della Salute a Pordenone e il giorno precedente alla Fiera di Udine.

L'APPELLO

Intanto un nuovo appello a proteggere i più piccoli arriva dai pediatri di libera scelta del territorio. «Crediamo sia giusto - sottolinea Patrizia Schiaulini, segretaria della Federazione dei pediatri del Friuli occidentale - nel nostro ruolo fornire informazioni che permettano ai genitori di giungere a una scelta consapevole». Una delle domande più frequenti di mamme e papà riguarda proprio la sicurezza dei vaccini. «Riteniamo - sottolinea la dottoressa - che basandoci sui numeri dei bambini vaccinati nel mondo, a oggi sono più di tre milioni, si possa affermare che siamo di fronte a un vaccino sicuro e efficace». Si sostiene che i bambini siano colpiti in forma lieve dal Covid, quindi perché vaccinarli? «Questo è vero solo in parte. Il quadro - aggiunge la rappresentate dei pediatri - si sta modificando. Nelle ultime settimane è stato rilevato infatti un aumento dei casi proprio nella fascia 5-11 anni con necessità di ricoveri anche in bambini sani e tutt'altro che fragili». Inoltre, viene sottolineato l'aspetto legato alla possibilità di continuare il più possibile a fare fare ai bambini e agli adolescenti una vita scolastica, sociale e sportiva. «Abbiamo visto - va avanti la pediatri - e stiamo ancora vedendo quanto il lockdown abbia influito negativamente sui più piccoli. Perciò vanno vaccinati in primis per la loro sicurezza e poi per riuscire a mantenere il più possibile la normalità e la socialità che per i bambini è fondamentale».

LA PLATEA

Al via domani la campagna con le prenotazioni. In Friuli Venezia Giulia la platea potenziale è composta da circa 68 mila bimbi. Le famiglie potranno prenotare le dosi di vaccino pediatrico Pfizer. La prima seduta vaccinale prenderà il via il 16 dicembre all'ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste, dove la Regione stima di vaccinare in tre giorni circa 3 mila bambini, iniziando dai ricoverati nella struttura. Le vaccinazioni dei bambini sono state organizzate in spazi ad hoc rispetto a quelli riservati all'immunizzazione degli adulti. Il 19 dicembre il centro vaccinale pediatrico aprirà i battenti all'ente fiera di Torreano di Martignacco, mentre il giorno seguente (20 dicembre) l'attenzione si sposterà su Pordenone dove bambini e famiglie saranno invitati a presentarsi alla Cittadella della salute. Nel capoluogo friulano, il piano vaccinale infantile scatterà il 19 dicembre, all'ente fiera di Torreano di Martignacco, in un padiglione separato da quello riservato alla vaccinazione degli adulti. Stesse modalità pure nel centro vaccinale pediatrico che aprirà i battenti il 20 dicembre alla Cittadella della salute, a Pordenone. Anche in questo caso, come a Udine, al momento il centro resterà aperto un'unica giornata per pianificare poi le varie sedute.

Dopo la fase di avvio secondo quanto previsto dalla Regione l'attività procederà sul resto del territorio regionale nei centri predisposti a questo scopo dalle Aziende sanitarie. Dal 19 al 31 dicembre saranno disponibili complessivamente circa tremila posti, mentre nelle prime due settimane di gennaio sarà possibile effettuare complessivamente seimila prenotazioni, circa tre mila ogni sette giorni.

