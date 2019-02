L'opposizione: «Dimettetevi». Teso: «Non ci pensiamo nemmeno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Se non verrà sciolto il Comune chiederemo la dimissioni di tutti i consiglieri». Dopo l'arresto del sindaco Mirco Mestre e il pesante coinvolgimento nell'inchiesta dell'attuale vicesindaco, Graziano Teso, la lista di opposizione Con Talon sindaco annuncia battaglia. Dopo gli arresti di lunedì notte, la Prefettura di Venezia sta valutando se ci siano i presupposti per disporre il commissariamento. Visto il tipo di reati non è nemmeno escluso che venga avviato l'iter per sciogliere per mafia il Comune. Se ciò avvenisse arebbe il primo...