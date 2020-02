L'OPPORTUNITÀ

PORDENONE Con la scadenza del nuovo bando fissata al 28 febbraio, e un sopralluogo da compiere obbligatoriamente otto giorni prima, i tempi sono strettissimi. E il rischio alto. Villa Cattaneo è a un bivio: rinascere o affrontare il timore della chiusura dei cancelli. Per questo il Comune ha già pensato a un'eventuale proroga dei termini per l'assegnazione della villa veneta di Villanova, perché non si può rischiare di lasciar cadere nel vuoto un rilancio necessario del sito.

Al momento, per la gestione di Villa Cattaneo, c'è una proposta in piedi: è quella del Polo tecnologico in partenariato con l'Area Science park di Padriciano (Trieste). Ma i vertici devono valutare la fattibilità economica dell'operazione, e il quadro deve definirsi in appena due settimane, che rischiano di essere poche. In poche parole, un esito deserto del bando indetto lunedì dal Comune non è un'eventualità così remota. E allora a scendere in campo è direttamente l'amministrazione, che non vuole lasciare chiusa una perla come Villa Cattaneo.

«Si sta parlando di una struttura del 1600 come ce ne sono poche in giro - è l'azione di marketing del sindaco Alessandro Ciriani -. E la nostra Villa Manin, e non deve essere lasciata vuota. È in concessione a un prezzo bassissimo, e se io fossi un imprenditore me la prenderei senza pensarci due volte». Per questo, nel caso in cui il piano del Polo tecnologico e dell'Area Science park di Padriciano non dovesse decollare e trasformarsi in un'offerta, è pronta un'azione di ricerca degli attori del territorio con la regia del Comune. «Siamo disponibili a una proroga del bando - illustra ancora Alessandro Ciriani - per fare in modo che si possa organizzare una squadra composta dalle eccellenze della provincia. Come amministrazione ci impegneremo in una campagna di promozione del bando, una pubblicità che dovrà valorizzare le potenzialità della struttura. Dobbiamo sempre ricordare che il prezzo della villa è praticamente quello di un negozio, ma all'interno si possono svolgere convegni, organizzare matrimoni da favola, allestire dei catering di prestigio».

A monte dev'essere considerato un dato: negli ultimi mesi, infatti, si è assistito a una fuga da Villa Cattaneo. Tempo fa le start-up del Polo young, la branca giovane del Polo tecnologico di Pordenone, che usufruivano dei locali di via Villanova di Sotto erano una quindicina, mentre oggi sono rimaste solamente tre. Hanno pesato, tra i tanti fattori, anche i continui rinvii in proroga della concessione, che misti a un futuro allora nebuloso hanno allontanato i giovani imprenditori dal sito. Ora il bando rimette tutto in gioco, aprendosi ai vari portatori di interesse che potrebbero vedere in Villa

Cattaneo un contenitore ideale per far nascere a Villanova un polo dell'innovazione. Ma i tempi sono stretti: il bando, infatti, prevede che i soggetti interessati effettuino un sopralluogo del sito entro il 20 febbraio e che otto giorni più tardi tutte le carte siano già in municipio. C'è poco spazio di manovra per elaborare un piano. Negli ultimi giorni si è fatta strada un'ipotesi suggestiva, che vedrebbe il coinvolgimento dell'Area Science Park di Padriciano (Trieste), cioè il più grande polo di innovazione scientifica e tecnologica della regione. Al suo fianco ci sarebbe sempre il Polo tecnologico. Il prezzo scelto dal Comune per il canone annuale è di 20mila euro per una gestione quinquennale del sito.

