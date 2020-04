L'OPPORTUNITA'

BELLUNO Un video lanciato al popolo di Facebook è l'ennesimo grido d'aiuto dei commercianti bellunesi. Il più straziante, finora. Giacomo Schenal della birreria The Werewolf Koala ha lo sguardo che vaga, gioca con il cappellino e lascia intendere tutta la sua amarezza nel pronunciare l'appello affidato alla rete ieri pomeriggio. «Dateci una mano ora, vi ripagheremo a settembre» è la richiesta. Perché la liquidità sta diventano un problema sempre più grande per gli esercenti schiacciati da solleciti di pagamento e da entrate limitate derivanti dalle consegne a domicilio.

Schenal è uno dei punti di riferimento dei giovani e degli amanti della birra a Belluno. Il suo locale è in via Mezzaterra o, meglio, quello che resta del suo locale ora più simile ad un magazzino. Chiuderà entro fine anno, lo aveva già deciso prima del Covid-19 e a quel punto si concentrerà unicamente sull'altra attività di sua proprietà, il pub di Visome. Oggi va e viene da via Mezzaterra per riempire i frighi di birra, ricevere la posta, caricare bottiglie e lattine e partire per la consegna a domicilio. Ma non basta e così, a mali estremi, estremi rimedi. L'idea è questa: Schenal chiede ai bellunesi di dargli fiducia e di aiutarlo a sopravvivere pagando oggi consumazioni che faranno da settembre in poi. A pochi minuti dalla messa online dell'appello già sono iniziate le adesioni. «Su esempio di altre iniziative analoghe propongo ufficialmente una cosa che, non vedendo molte altre possibilità visto che non siamo aiutati da questo Stato, potrebbe servirci a superare questa situazione portando un vantaggio anche a voi, miei amici e clienti spiega -. Ci dai ora qualcosa, se puoi e vuoi, e noi ti restituiamo qualcosa in più dopo: 50 euro minimo di spesa oggi per un totale di consumazioni di 60 euro da settembre in poi. Liberi di fare anche di più, nel caso verrà fatta una proporzione sempre 5 su 6. Una sorta di titolo di credito col quale comprare da noi oggi per avere uno sconto domani. Mi impegno, ovviamente, a non alzare i prezzi degli stessi prodotti disponibili con la riapertura. Sarebbe piuttosto criminale dopo la fiducia ricevuta. Ho deciso, per non compromettere la stabilità della mia azienda, che gli sconti saranno utilizzabili da settembre. Tutto sommato un buon interesse». Quindi numero di telefono e Iban. Anche lui è tra i firmatari della richiesta di annullamento delle imposte comunali per l'anno 2020 inoltrata martedì al sindaco di Belluno Jacopo Massaro. «Non mi attendevo una risposta diversa da quella che il sindaco ci ha dato dichiara -, ma sono convinto che far sentire le nostre istanze sia comunque necessario e utile».

Qualcun altro, invece, le parole del primo cittadino di Belluno non le accolte con tanta calma. Nicola Bianchi del Bar Mercato, per esempio, ieri era nero. «Non ce l'ho con il Comune né con il sindaco, lo so che il problema è in alto ripete -. Il punto è che io ho imparato negli anni come dalla politica non bisogna mai aspettarsi nulla. Il Comune ha bisogno dei nostri soldi per pagare i servizi essenziali? Bene ma se le partite iva chiudono i soldi non li vedrà mai più. Non è il caso di ragionare insieme diversamente?». Lui come Massimo Bortoluzzi dell'Osteria al Ponte di Borgo Pra e come tanti altri firmatari della richiesta, in tutto 99, vogliono andare avanti con la protesta. Non sanno ancora come, le idee sono tante ma bisogna trovare un accordo tra tutti. «Certo, ci dovranno essere altre iniziative, non possiamo fermarci qui dichiara Bortoluzzi -. La risposta del sindaco? Mi attendevo qualcosa di più sinceramente. Io speravo prendesse l'impegno di farsi portavoce della nostra istanza in Regione, speravo proponesse di aprire un tavolo invece di fatto non ha detto nulla». E allora si resta così. A riempire i frigoriferi, ad acquistare pane e altri beni per il servizio di delivery che se a qualcuno sta funzionando piuttosto bene per altri stenta. E intanto i solleciti di pagamento si accumulano.

Alessia Trentin

