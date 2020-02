L'OPERAZIONE

UDINE Smascherati dall'operazione congiunta Carabinieri-Polizia due dei membri della banda che il 2 e il 28 aprile del 2019 presero d'assalto con un mezzo agricolo lo sportello Atm della Banca Ter del Terminal Nord a Udine e poi il distributore della Q8 di Cervignano del Friuli. Due tentati furti che per le modalità di esecuzione fecero scalpore.

LA RICOSTRUZIONE

Le indagini sono partite proprio dall'ultimo colpo provato dai malviventi, avvenuto a Cervignano nella notte del 28 aprile 2019. In quell'occasione quattro persone, travisate, servendosi di una potente Bmw X4 (risultata poi rubata), avevano provato a sradicare le apparecchiature da gioco nel bar dell'area di servizio della Q8 posta lungo la strada regionale 352, senza riuscirci a causa dell'ancoraggio delle slot al basamento del locale.

Fuggiti a gran velocità, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, dopo due giorni l'auto utilizzata e immortalata dalle telecamere era stata rinvenuta bruciata a San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia, poco lontano dal confine di Stato.

L'AUTO

Dagli accertamenti era quindi emerso che la vettura era la stessa utilizzata qualche settimana prima per il tentato furto alla filiale della Banca Ter Credito Cooperativo Fvg in via Verzegnis a Udine, nella zona del Terminal Nord. In quell'occasione la banda entrata in azione nella notte, era composta da cinque persone con i volti travisati che, oltre ad impiegare l'auto in questione, si erano serviti di una macchina operatrice agricola e di un autocarro pick-up rubati poche ore prima rispettivamente a Grions al Torre di Povoletto e a Udine, via Baldasseria Bassa. Mezzi con i quali erano state sfondate le vetrate della banca per poi sradicare il modulo Atm da caricare direttamente sul furgone. L'immediato arrivo dei vigilantes dell'Italpol e i vani tentativi per rimuovere il bancomat, avevano però, costretto i malviventi alla fuga a bordo del suv non riuscendo quindi a sottrarre il denaro.

IL PROVVEDIMENTO

I Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Palmanova e della Squadra mobile della Questura del capoluogo friulano, coordinati dal pm Marco Panzeri, sono riusciti a identificare i responsabili attraverso la condivisione degli elementi investigativi raccolti in occasione dei vari episodi criminosi verificatisi. Grazie anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza l'attenzione degli inquirenti si è concentrata su alcuni soggetti di etnia nomade residenti a Udine e già noti alle forze dell'ordine.

Di fatto, l'approfondimento della pista investigativa delineatasi ha consentito, attraverso l'inferenza ed il vaglio del materiale raccolto, di eseguire delle perquisizioni che, condotte nei confronti dei sospettati, hanno dato esito positivo poiché alcuni dei soggetti sono stati trovati in possesso di diversi elementi che li ricollegavano inevitabilmente agli eventi criminosi considerati.

GIUDICE

Il 3 febbraio scorso, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine Andrea Odoardo Comez, vagliato il materiale probatorio e concordando con gli elementi indiziari raccolti, ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di Giovanni Poropat e Davide Mazzini.

Gli uomini, rapidamente localizzati, sono stati tratti in arresto e associati al carcere di Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria.

