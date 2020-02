L'OPERAZIONE

UDINE Quattro arresti in flagranza di reato, altre cinque persone indagate, quasi tre chili di droga sequestrati tra marijuana, hascisc, Lsd, Mdma, cocaina e oltre 55mila euro in contanti recuperati assieme a due automobili del valore complessivo di 40mila euro. Un giro d'affari che è stato valutato in centinaia di migliaia di euro, quello scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Cividale attraverso l'operazione Sly incominciata nel 2018. I risultati dell'attività sono stati presentati ieri in conferenza stampa a Udine, illustrando l'articolato giro di spaccio che con rifornimenti di stupefacente dalla vicina Slovenia si articolava poi tra le piazze di Cividale, Udine e Tolmezzo.

LA STRATEGIA

Partendo dal sequestro di piccole quantità di marijuana e hascisc a seguito di un controllo stradale avvenuto nel febbraio di due anni fa, gli investigatori sono riusciti a risalire alla persona responsabile della cessione ed è scattato il primo arresto in flagranza. Da quel momento in poi, davanti agli occhi dei carabinieri ha cominciato ad aprirsi lo spaccato su un rilevante giro di stupefacenti provenienti, per la maggior parte, da oltre confine e destinati a tutta la provincia di Udine, dalla Carnia al Cividalese e al capoluogo friulano. Nel successivo mese di agosto 2018 ne sono seguiti altri due e, in quell'occasione, i militari hanno sequestrato vari tipi di droga. Per quanto riguarda i quantitativi di stupefacente recuperati - ha spiegato il capitano Pozzebon - sono solo una piccola parte di quello che le persone coinvolte in questa indagine riuscivano a movimentare, ossia diversi chili in un mese. Per una stima di oltre 40 chili complessivamente spacciati. Ciò che in particolare ha colpito gli investigatori, inoltre, è stata l'abilità con la quale i giovani gestivano i traffici, mettendo in atto tutta una serie di accortezze per non essere scoperti. Gli indagati - ha aggiunto il comandante della compagnia di Cividale - hanno mostrato uno spessore e una maturità criminale non proprio corrispondente all'età anagrafica. Infatti, per pubblicizzare e promuovere ciò che stavano facendo avevano realizzato anche alcuni video in cui si possono vedere i tipi di stupefacente trattati e importanti somme di denaro.

GLI ARRESTI

In manette sono finiti quattro uomini. Il primo è stato il 23enne udinese Simone Salin, arrestato nel febbraio del 2018 dopo che i militari avevano sequestrato una modica quantità di marijuana e hashish a un suo cliente. Poi, ad agosto 2018, è stato il turno del 22enne cividalese Riccardo Picotti e del 43enne sloveno Damijan Kovacevic il corriere del gruppo . Infine, nel febbraio 2019, è stata la volta del 23enne tolmezzino Giulio Frezza. Complessivamente, nei loro confronti, sono state già emesse sentenze di condanna per 9 anni, in riferimento ai reati commessi individualmente. L'inchiesta è stata condotta dal sostituto procuratore udinese Giorgio Milillo attraverso i militari dell'arma della città ducale coordinati dalla comandante della Compagnia, il capitato Rossella Pozzebon.

