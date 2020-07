L'OPERAZIONE

TREVISO Otto giovani, tra i 18 e i 25 anni. Molti di buona famiglia, nessuno con un lavoro fisso eppure capaci di raccogliere oltre duemila euro al mese ciascuno. Sono accusati di aver avuto ruoli attivi in una vasta attività di spaccio che tra i suoi principali (e numerosi) clienti aveva studenti della Marca e del Sacilese, in gran parte minorenni. Li hanno scoperti con una capillare indagine i carabinieridella compagnia di Sacile nell'operazione Terra di confine perché lì, al confine tra Veneto e Friuli, il sodalizio aveva innervato i suoi fiorenti traffici. A capo dell'organizzazione Marco Parlascino, 25enne di Colle Umberto, di professione operaio e con qualche precedente alle spalle. Quando lo scorso maggio i carabinieri si sono presentati a casa sua con i cani anti droga hanno recuperato 5,2 grammi di marijuana, un arsenale di dispositivi elettronici e un sistema per occultare il tesoretto studiato nei minimi dettagli con tanto di sacchi profumati per sviare il fiuto delle unità cinofile in caso di controllo. Non è bastato. Il giovane il 29 maggio è finito in arresto nel carcere di Treviso. I suoi sette sodali sono invece stati tutti denunciati e con ogni probabilità saranno rinviati a giudizio.

STUDENTI

L'indagine ha preso le mosse nel maggio 2019 quando all'Ipsia di Sacile sono stati scoperti due 15enni con 15 grammi di marijuana e 300 euro racimolati spacciando ai coetanei, Dopo averli denunciati, i militari avevano anche segnalato altri cinque ragazzini tra i 16 e i 18 anni perché durante quella verifica a scuola avevano in tasca qualche spinello. L'episodio aveva spinto gli inquirenti a risalire i canali di approvvigionamento dei minori per capire chi fornisse loro la droga. Una ricerca compiuta nei mesi successivi sotto il coordinamento della Procura di Treviso, che li aveva portati nella Marca e a scoprire che quelli di Sacile non erano gli unici adolescenti a rifornirsi con costanza di ingenti quantitativi di marijuana.

L'ORGANIZZAZIONE

Ecco emergere un gruppo strutturato, composto di otto membri anch'essi poco più che maggiorenni. Vengono individuati sette trevigiani, fra cui una ragazza, e un pordenonese. Li pedinano, li osservano, li intercettano. Ogni loro movimento e spostamento viene monitorato, ogni telefonata e messaggio captato. Si scopre che il gruppo ha in disponibilità sostanziose scorte di marijuana ma riesce a procurarsi anche altre sostanze, tra cui l'eroina, C'è un leader, il 25enne Parlascino, e ci sono quelli che definisce i suoi fuochi. Sono V.R., 18enne di Montebelluna, il 20enne T.G. di Revine Lago, la 22enne P.E. di San Vendemiano e R.L., 20enne di Caneva (Pordenone). Sono il suo braccio destro e a ciascuno è stata affidata una piazza di spaccio suddividendo accuratamente le aree fra il Trevigiano e il Sacilese. Si servono di altri tre coetanei, il 20enne B.M. di Sarmede, il 18enne K.O. di Susegana e il 19enne D.D.S. di Conegliano. Prendono contatti con i ragazzini negli istituti superiori, raccolgono le ordinazioni, consegnano loro la droga. Fanno affari nei loro paesi ma anche a Cappella Maggiore e nelle zone limitrofe. Si organizzano con messaggi criptati che dopo pochi secondi cancellano, Poi arriva il Coronavirus, le scuole chiudono, gli affari crollano. Spostarsi è rischioso, ma la domanda è tanta e allora il prezzo della marijuana schizza e supera quello dell'eroina, raggiungendo i 15 euro al grammo.

L'ARRESTO

A maggio scattano le perquisizioni, ci sono anche le unità cinofile, A casa di V.R. trovano 30 grammi di marijuana, bilancini e materiale per preparare le dosi. Ma è a Colle Umberto, da Parlascino, che emergono le vere scorte: 5,2 chili di marijuana e 2 grammi di cocaina divisi in vasi di vetro e sacchi per il sottovuoto a più strati, con profumatori infilati tra uno e l'altro e nascosti in camera, in cucina, nella rimessa. E poi cellulari, tablet, schede telefoniche. Viene sequestrata droga per oltre 30mila euro, ma si stima che il gruppo ne abbia venduti 40 chili, guadagnando circa 20mila euro al mese per poco meno di un anno. Parlascino, arrestato, è finito in carcere ma tra pochi giorni potrebbero essergli concessi i domiciliari. L'avvocato ha chiesto il patteggiamento e dovrebbe scontare poco meno di tre anni. Gli altri sette sono stati denunciati, ma la Procura è intenzionata a chiederne il rinvio a giudizio.

Serena De Salvador

