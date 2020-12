L'OPERAZIONE

PORDENONE Sfoggiare una mascherina con marchi d'alta moda costa tra i 100 e 200 euro. Dipende dal modello e dal brand. Il listino prezzi di una sartoria di Pordenone e di una merceria di Sacile non poteva che insospettire la Guardia di Finanza: chiedevano 10 euro per un modello con i loghi di Fendi, Luis Vuitton, Burberry, Gucci, Versace, Valentino e Dior. Le mascherine, circa un centinaio, sono state sequestrate. Stessa sorte per i tessuti con cui erano state realizzate. A proporli era la Tessilmarket srl di Fossalta di Piave, dove i finanzieri hanno bloccato oltre 160 metri di stoffe con impresse le presunte false griffe delle mascherine.

Sul caso la Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il concorso in introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, a cui si aggiunge la ricettazione. Tre sono le persone iscritte dal sostituto procuratore Monica Carraturo sul registro degli indagati e sottoposte a perquisizione. Si tratta della titolare della sartoria pordenonese, la 37enne Rudina Shpata, la negoziante di Sacile, Michela Presotto, 44, e il titolare della Tessilmarket srl di Fossalta di Piave, Paolo Biondo (63), a cui gli uomini del Nucleo di Polizia economico finanziaria hanno sequestrate le stoffe usate per confezionare mascherine. «I loghi delle case di moda riportati sul tessuto - spiegano i finanzieri in una nota - palesavano una qualità di riproduzione particolarmente elevata, tale da renderli difficilmente distinguibili da quelli originali. Le mascherine prodotte venivano vendute a 10 euro al pezzo, prezzo quasi 20 volte inferiore a quello dei prodotti originali».

I sequestri risalgono all'inizio di dicembre e sono già stati convalidati. «Non c'era nulla che potesse far pensare a una contraffazione - afferma l'avvocato Francesco Santini, che tutela la merceria di Sacile - La mia cliente ha acquistato degli scampoli, peraltro a prezzo maggiore rispetto ad altri tessuti. Non c'erano indicatori che potessero insospettirla, non poteva immaginare di violare una norma. Ha peraltro pagato con modalità regolari, è tutto documentato».

La commerciante, come del resto la sarta difesa dall'avvocato Francesco Fortunato, sono rimaste sbalordite dall'esito del controllo della Guardia di finanza. Entrambe si erano rivolte a un negozio di fiducia, avevano acquistato le stoffe, alcune di seta, pagando poco più di 900 euro a testa. Avevano confezionato le mascherine mettendole in vendita a 10 euro. Ai finanzieri hanno esibito il documento fiscale con l'intestazione della società di Fossalta di Piave, dove gli accertamenti sono proseguiti bloccando i 160 metri di stoffe griffate.

I legali delle due commercianti insistono sulla buonafede delle loro clienti e sulla inconsapevolezza che i tessuti fossero contraffatti: «Sembrano originali».

La Procura dovrà intanto disporre una consulenza tecnica per verificare se le stoffe provengono effettivamente dagli atelier dell'alta moda. «Bisognerà anche verificare - osserva ancora l'avvocato Santini - se brand come Luis Vuitton, Burberry o Gucci consentono la vendita delle loro stoffe». Perchè una volta che le società decidono di porre in vendita i propri scampoli, secondo il legale chiunque può acquistarli e trasformarli in mascherine o in un capo di abbigliamento.

