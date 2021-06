Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEPERAROLO Piogge e temporali non permettono di attuare le operazioni propedeutiche alla posa dell'esplosivo che farà crollare una porzione del fronte di frana a Perarolo di Cadore. Sulla Busa del Cristo si stanno concentrando esperti in geologia che studiano da tempo un fenomeno tanto complesso quanto di difficile soluzione. L'unica possibilità è far esplodere quel versante che incombe sul torrente Boite che, se collassasse...