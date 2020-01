L'OPERAZIONE

MESTRE Quando esploderà, solleverà una colonna d'acqua alta un centinaio di metri. Uno spettacolo pirotecnico, in un certo senso, che probabilmente si potrà vedere anche dalle spiagge del Lido. L'operazione per far brillare l'ordigno della seconda guerra mondiale trovato il 15 gennaio in un cantiere Veritas di via Ferraris, a Porto Marghera, sarà particolarmente delicata. In campo ci saranno due squadre di artificieri: la prima parte sarà gestita dal Genio guastatori di Legnago, dall'altra dagli specialisti della marina militare.

Dalle 7.30 in poi, una volta sgomberata l'area rossa, entreranno in azione i primi. Starà ai militari veronesi rendere inerte la bomba, che comunque è ancora operativa a distanza di 76 anni: 500 libbre (226 chili) di cui 129 di tritolo. Fu sganciata, appunto, dagli americani durante i bombardamenti di Marghera del 44: dieci anni fa ne furono trovate tre identiche, una davanti al Vega, a cinquecento metri di distanza da quella di via Ferraris, una all'Isola delle Tresse e un'altra a Mestre. La bomba si è conservata perfettamente: la creta deve averne attutito l'impatto, facendola sprofondare, negli anni, a cinque metri di profondità. Solo i lavori degli operai, che stanno realizzando lì una vasca di raccolta, hanno permesso di riportarla alla luce. Viene da chiedersi cosa sarebbe potuto succedere, se una benna o una ruspa avessero colpito l'ordigno con maggior potenza. Si parla pur sempre di un quintale di tritolo, non a caso il raggio d'azione indicato dagli specialisti militari è di quasi due chilometri (1.816 metri).

DISINNESCO E TRASPORTO

Tutte queste operazioni serviranno a rendere innocua (e quindi disinnescare) la bomba. Un lavoro di precisione che dovrà terminare, però, entro le 11. Questo l'orario previsto dai tecnici per caricarla a bordo della nave della marina militare. A quel punto, la bomba navigherà il canale dei Petroli, attraverserà le bocche di porto di Malamocco, e si dirigerà in mare aperto, ai confini delle acque territoriali. La bomba, infatti, verrà fatta brillare a un passo dal mare croato.

Verranno applicate delle cariche di esplosivo alla bomba, che verrà immersa a otto metri di profondità. Le operazioni verranno seguite a distanza, ovviamente, dagli artificieri della marina che faranno esplodere le cariche con un dispositivo a distanza (almeno un chilometro, perché la procedura possa rispettare il massimo protocollo di sicurezza). L'esplosione, se tutto andrà come ricostruito dai tecnici, sarà spettacolare: secondo gli artificieri, infatti, si alzerà una colonna d'acqua alta cento metri. Il tutto dovrebbe concludersi tra le 13 e le 14. Nel frattempo continuerà, anche per tutta la prossima settimana, il presidio h24 delle forze dell'ordine in cantiere. L'accesso da giorni è negato sia ai mezzi sia alle persone. Ovviamente i lavori sono fermi, ma non è possibile neppure rischiare che qualcuno, per qualche ragione, provi comunque ad avvicinarsi all'ordigno.

