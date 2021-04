Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONE DELICATAPORDENONE E UDINE Non al 60, ma al 70 per cento. E non sarà una quota fissa, dal momento che ogni scuola potrà sforare il limite per arrivare magari al 71-72 per cento oppure mantenersi a una quota leggermente più bassa. L'unica cosa certa sarà anche il principale fattore destabilizzante: i trasporti, anche se tecnicamente pronti all'urto già da fine dicembre, saranno costretti a lavorare al limite. E quello della...