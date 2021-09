Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEBIBIONE A Bibione l'arresto di Giuseppe Morsanuto, 54 anni, commerciante e presidente Ascom, ha lasciato sgomento e incredulità tra i residenti. All'alba di ieri mattina all'entrata della località turistica in molti hanno notato le forze dell'ordine appostate proprio lungo via Pineda, a casa di Morsanuto e a due passi dal suo ristorante. Solo con il passare delle ore e con l'arrivo delle prime indiscrezioni in riva al mare hanno...