TREVISO Ha continuato ad assumere ibuprofene per abbassare la febbre: temeva di risultare positivo e di perdere il lavoro. L'operatore pakistano della Nova Facility avrebbe alterato così, volontariamente, le misurazioni quotidiane della temperatura, senza rendersi conto di mettere a rischio la salute degli ospiti della caserma Serena, in cui sarebbe potuto scoppiare un focolaio da coronavirus. Diventando poi causa, una volta scoperto il contagio, delle proteste e dei disordini di cui si sono resi protagonisti una trentina di ospiti della struttura, arrivati addirittura a sequestrare gli operatori sanitari intervenuti per effettuare i tamponi su tutti i migranti. A ricostruire quanto accaduto è Gian Lorenzo Marinese, presidente di Nova Facility, che dopo giorni di speculazioni afferma: «Abbiamo rispettato tutte le regole, ma malgrado tutto sono contento che si sia trattato di un nostro operatore: non fosse stato un dipendente di Nova Facility, nessuno si sarebbe accorto di nulla e lui avrebbe continuato a circolare senza controlli, contagiando davvero chissà quante persone».

Marinese, prima di tutto, sottolinea che la legge non prevede alcuna quarantena per chi rientra in Italia per motivi di lavoro. «È scritto sul Dpcm del 17 maggio che chi rientra per comprovate esigenze lavorative, non è tenuto ad osservare il periodo di quarantena. E il 28 maggio il nostro operatore è arrivato a Treviso, tornando nella suo alloggio, alla caserma Serena. Ci aveva rassicurato che, prima di imbarcarsi, si era sottoposto sia al tampone che ai test sierologici, con esito negativo - specifica Marinese -. Per nostro scrupolo abbiamo deciso di tenerlo comunque per 5 giorni in isolamento, e solo dopo quel periodo ha ripreso a lavorare. Ma prima di ogni turno gli veniva misurata la temperatura, risultata sempre inferiore ai 37 gradi».

Domenica 7 giugno, però, un collega del 30enne pakistano lo ha visto spossato. «È tutto sudato, secondo me sta male» ha detto al responsabile sanitario della struttura, che nell'immediatezza gli ha misurato la febbre: aveva 38. «È stato lui stesso ad ammettere, a quel punto - spiega il presidente di Nova Facility -, che nei giorni precedenti aveva sempre preso farmaci, il Brufen, per abbassare la temperatura. Per questo nessuno si è accorto prima che stava male. E lui era perfettamente a conoscenza delle misure che stavamo adottando dall'inizio della pandemia. Infatti tutti gli altri operatori sono risultati negativi e solo un ospite è stato contagiato (è emerso dai tamponi eseguiti dopo il caso del pakistano)». «L'azienda - tira le fila Marinese -, si è sempre attenute alle disposizioni del Dpcm del 17 maggio, usando anche maggiore oculatezza isolando l'operatore anche se non richiesto. Malgrado tutto sono contento fosse un nostro dipendente perchè, visto come si è comportato, se non lo fosse stato, avrebbe continuato a circolare per il territorio senza che nessuno se ne sarebbe mai accorto, magari provocando davvero ulteriori contagi. Invece tutti i presidi posti in essere dall'azienda ha garantito sia stato scovato. Mi domando però come mai un trevigiano non possa prendere la macchina e andare in Austria, e come possa invece un cittadino pakistano decollare da Islamabad, arrivare a Milano, prendere un treno ed arrivare a Treviso». Marinese interviene anche sui disordini dei giorni scorsi, e afferma: «Si può protestare per qualsiasi cosa ma è inaccettabile la violenza. Stiamo parlando di pochissime teste calde, all'interno di un sistema virtuoso che ha permesso di accogliere oltre 3mila richiedenti asilo in questi anni nel nostro territorio, senza mai particolari problemi».

Il senatore trevigiano della Lega, Massimo Candura, nelle prossime ore presenterà un'interpellanza per chiedere chiarimenti quanto accaduto. «Non è possibile che un cittadino rientrato dal Pakistan arrivi a Treviso senza alcun controllo - tuona il sindaco Mario Conte -. E da Roma, in questi giorni, non è fatto vivo nessuno. Non dico il ministro dell'Interno, ma nemmeno un sottosegretario. Siamo stati lasciati soli. Nicola Molteni, quando era sottosegretario, venne invece anche a visitare l'ex caseema». Il 30enne adesso rischia una denuncia. «Ho chiesto una relazione ufficiale alla cooperativa che gestisce il centro - ripete il prefetto Maria Rosaria Laganà - vogliamo capire cosa non ha funzionato. Attendo spiegazioni e poi valuteremo eventuali sanzioni». Intanto è confermato che dei 349 tamponi effettuati negli ultimi due giorni, solo un richiedente asilo è risultato positivo.

