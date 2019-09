CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAOSOPPO Oggi è il gran giorno per l'aviosuperficie Nino Pittini di Rivoli di Osoppo. Perché oggi, dalle 8.30 alle 19.30, è in programma la presentazione del comprensorio rinnovato dopo un'intensa stagione di lavori, con stand enogastronomici e velivoli storici in mostra. In primo piano, va da sé, le nuove strutture, con la pista asfaltata, gli hangar e i servizi, fra cui quello per il rifornimento dei mezzi.LE STRUTTUREIn un punto strategico, vicino a San Daniele, per fare da luogo di approdo ideale per i transiti fra Austria e...