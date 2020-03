L'onda lunga della paura del contagio rischia di travolgere il settore dei trasporti: i vaporetti di Actv segnano un calo del 40% dei passeggeri, per il calo dei passeggeri e soprattutto dei turisti. Meno marcato il calo delle presenze su autobus e tram di Mestre. In altri tempi i vaporetti senza l'assalto dei turisti avrebbero fatto piacere ai veneziani. Ma il fenomeno ora mette in allarme l'azienda dei trasporti, che vede minacciato l'equilibrio economico garantito dai biglietti dei turisti che visitano Venezia. Non va meglio per i taxi, dove la domanda è crollata dell'80% inducendo i titolari a chiedere di ridurre l'orario di servizio. La situazione peggiore però si vive in aeroporto, dove lavorano complessivamente un migliaio di persone: la Save, che gestisce gli scali di Venezia e Treviso, ha messo all'opera una squadra che sta valutando in questi giorni la riduzione dei costi con l'orario ridotto per i dipendenti e il ricorso a ferie e permessi per fare fronte al drastico taglio dei collegamenti. Molte compagnie hanno infatti i voli per l'Italia. All'orizzonte c'è la cassa integrazione, cui guardano Save ma anche le altre società che operano nell'indotto del servizio aeroportuale.

