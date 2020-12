L'OMICIDA-SUICIDA

TREBASELEGHE Cordiale e disponibile con tutti, Alessandro Pontin, il papà di 49 anni che ha accoltellato i suoi due figli nella villetta bifamiliare di Sant'Ambrogio, era molto conosciuto in paese. Nato a Trebaseleghe, da alcuni anni si era separato dalla moglie Roberta Calzarotto, infermiera 47enne all'ospedale di Camposampiero, la quale da tempo era andata ad abitare ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche assieme ai loro figli, Francesca di 15 anni e Pietro di 13. Alessandro nel corso della vita ha cambiato tanti lavori, senza mai dare una certa continuità alla sua professione. Fino a 10 anni fa lavorava alla cooperativa il Graticolato a San Giorgio delle Pertiche. «In effetti è stato un nostro dipendente - conferma il vicepresidente della cooperativa Renato Costa- . Qui da noi era un ragazzo che aveva delle fragilità. Con il presidente Ludovico Nalon lo abbiamo accompagnato perché facesse un corso per diventare Oss ma, dopo qualche tempo, si è stancato e ha mollato tutto. L'abbiamo sempre seguito a distanza, informandoci delle sue decisioni personali, e ultimamente, sappiamo che si era molto interessato ai dei progetti religiosi che riguardavano i pellegrinaggi». Pontin, infatti, dopo l'esperienza che ha fatto personalmente del Cammino di Compostela, si era appassionato all'organizzazione di camminate devozionali. Spesso in paese i suoi concittadini lo hanno visto allenarsi a piedi per prepararsi ai lunghi percorsi spirituale. Negli ultimi anni, tra un lavoro e l'altro, si era messo in proprio per fare il parchettista.

FAMIGLIA CONOSCIUTA

La famiglia Pontin a Sant'Ambrogio è conosciutissima: papà Marcello, scomparso più di 5 anni fa, faceva il terzista con il proprio trattore. Nella frazione di Trebaseleghe in tanti hanno avuto bisogno di Marcello per arare o fresare il proprio appezzamento di terreno. Molti si rivolgevano a lui al tempo della trebbiatura. La mamma Amabile, 90 anni, una vita da casalinga, vive tuttora al primo piano della villetta del massacro. In realtà attorno alla bifamiliare teatro della tragedia abitano tanti parenti della famiglia Pontin. Amici e conoscenti di Alessandro parlano, con le lacrime agli occhi, di un uomo che amava i propri figli. «Parlava sempre di loro - ammette un ragazzo visibilmente commosso -. Addirittura l'altro ieri l'ho incontrato al supermercato e mi aveva confidato che era felice perché questo fine settimana avrebbe ospitato in casa i suoi adorati pargoli che stavano principalmente con la mamma. Quello che è successo dentro quella casa - aggiunge singhiozzando l'amico incredulo - proprio non so immaginarmelo». Pontin da qualche tempo aveva una nuova compagna e fino a qualche mese fa si era trasferito a Scorzè, nel Veneziano, ma ultimamente sarebbe ritornato a vivere nella casa paterna. Alessandro frequentava il bar al Castello in centro del paese. I figli venivano spesso a Sant'Ambrogio con il papà tanto che alcuni conoscenti, raggruppati ieri pomeriggio davanti la sua abitazione, confermano che molte volte hanno visto il padre con i due figli passeggiare in paese. Alla notizia del tragico omicidio-suicidio alcuni amministratori locali sono arrivati sul posto. Davanti al cancello d'ingresso pattugliato dai carabinieri sono giunti il vice sindaco di Trebaseleghe Giuliano Mason e l'assessore Francesca Pizziolo. Il sindaco Antonella Zoggia è arrivata verso le 16. Entrata nella viuzza che porta all'abitazione di Pontin ha parlato con i carabinieri ed è subito tornata, visibilmente provata, nella propria automobile. Commosse le sue parole: «Provo profonda tristezza per la madre dei due ragazzini - afferma -. Nel contempo esprimo pietà per l'uomo, che non conoscevo, autore di un gesto che tocca l'abisso della fragilità umana».

Luca Marin

