L'omicida: «Odiatemi più che potete, non ero in me»

ASSASSINOADRIA «Mi dispiace, odiatemi più che potete, giuro non ero in me, me ne sono accorto dopo di quello che stavo facendo e mi sono fermato in tempo, spero tanto che sia così. Scusami, anche se non lo farai, merito tutto e tutte le cose crudeli che mi faranno, ripeto, non ero io, quando si riprenderà dategli appoggio e quello di cui avrà bisogno. Ciao, ti ringrazio, addio amico».Questo il messaggio che Roberto Lo Coco ha inviato ad un amico poco dopo aver strangolato la moglie, che temeva avesse da qualche messe avviato una...