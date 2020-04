L'OMAGGIO

MESTRE «Intitoliamo a Davide Frisoli una scuola, una palestra, una sala insegnanti, ma che resti un ricordo di un preside che ha lasciato il segno». Così Carlo Forte, della segreteria regionale della Federazione italiana lavoratori della conoscenza della Cgil lancia l'idea di ricordare il preside scomparso giovedì dando il suo nome ad un luogo simbolo di una delle scuole in cui ha insegnato o che ha diretto.

C'è sgomento nel mondo della scuola e della cultura veneziana per la scomparsa del dirigente scolastico morto a soli 59 anni a causa del coronavirus. Era entrato in ospedale il 14 marzo e, in terapia intensiva, una serie di complicazioni hanno reso sempre più critica la sua condizione. Nel frattempo, insieme alla famiglia, tanti colleghi e tanti amici speravano in un lieto fine che purtroppo non c'è stato. Frisoli, che viveva a Carpenedo, dirigeva quattro grandi licei della città: il Benedetti-Tommaseo di Venezia e il Bruno Franchetti di Mestre, di cui era reggente fin da quando era dirigente dell'istituto di viale San Marco. Ma il dolore arriva fino a Marghera, dove tanti insegnanti e studenti, con le loro famiglie, avevano avuto modo di conoscerlo negli anni in cui dirigeva l'Istituto comprensivo Grimani. Sono centinaia i commenti e i ricordi. Tra i genitori dei suoi studenti c'è chi, oltre alla disponibilità, sottolinea la sua determinazione: «In un'assemblea scolastica ci disse queste parole, Signori, se non otterremo la classe di tedesco andremo di fronte al consolato della Germania a Venezia. Dopo pochi giorni ci avvisò che la classe in più ci sarebbe stata». I ricordi commossi arrivano da tanti presidi degli altri istituti della città, che lo descrivono come un amico, una persona ironica, intelligente ed elegante. Ma anche dagli ex compagni di scuola dello Zuccante, che aveva frequentato prima di iscriversi a Ca' Foscari e scegliere letteratura (per la prima delle sue due lauree): «Era stato mio compagno di scuola e delle prime scorribande a Parigi di due diciottenni allo sbaraglio nel 79 - ricorda Giorgio Schiavon - Ricordo tanti pomeriggi a casa sua, a Mestre, ad ascoltare musica». Commosso anche il ricordo del deputato veneziano Nicola Pellicani: «Il virus maledetto si è portato via un amico caro e un insegnante davvero bravo, colto, molto preparato, sempre pieno d'entusiasmo».

Ricordi che si sovrappongono a quelli dei colleghi dell'Istituto Benedetti Tommaseo, che guidava da pochi mesi. E il commento unanime è che non c'è stato il tempo per approfondire la sua conoscenza, con tanti progetti che sono rimasti in sospeso in modo così improvviso e inaspettato. Sul sito della scuola il messaggio di cordoglio espresso dalla professoressa Concetta Franco, lo definisce «un uomo di valore di cui abbiamo apprezzato la profonda umanità, l'ascolto intelligente e partecipe, la fine cultura, l'ironia e il sorriso». L'atteggiamento dell'accostarsi con umiltà e con curiosità alle cose è nel ricordo del presidente del consiglio di Istituto, Alessandro Cordella, che ne ricorda la sensibilità nei rapporti con le famiglie, e il suo pragmatismo, perché ci teneva soprattutto a risolvere i problemi.«Si lavorava bene con lui ricorda il vicepreside Claudio Forieri era una persona disponibile, ottimista e appassionata del suo lavoro. Ne è la prova l'ultimo comunicato sulla bacheca della scuola, in cui si augurava che l'emergenza si concludesse presto».

Maddalena Cuttaia è un'insegnante dello staff di dirigenza del Benedetti, che l'aveva conosciuto tre anni prima del suo arrivo in occasione di un progetto internazionale di simulazione delle Nazioni Unite. «Eravamo rimasti in contatto, lo avevo incrociato più volte prima che arrivasse a Venezia racconta Aveva molti interessi, che spaziavano dall'arte alla musica contemporanea, e abbiamo lasciato in sospeso delle collaborazioni interessanti con la Biennale Musica e la Biennale di Architettura. Ti diceva tu conosci? e da lì partiva una nuova idea. E poi l'ascolto dei ragazzi. Non un luogo comune, ma una capacità vera, unita a una grande generosità». (m.fus.-r.vit.)

