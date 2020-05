L'OMAGGIO

MARGHERA Dodici tra bouquet e piantine con fiori colorati. Appoggiati sul muretto che delimita la residenza per anziani Venezia in via dei Pioppi a Marghera da quanti hanno perso un congiunto ospitato nella struttura dove il 70% degli anziani è risultato positivo al Covid 19 e dove sarebbero 31 le vittime. Su alcuni fiori, un biglietto: «Sono state perse si legge su uno di essi decorato da cuoricini - persone testimoni del passato, educatori di valori che si vanno perdendo Padri, nonni a cui il calore della famiglia è stato negato negli ultimi istanti di vita ora pensiamo ai sopravvissuti».

FAMILIARI IN LUTTO

Sono tanti, una trentina i familiari davanti a quel muretto, con mascherina e, quasi tutti, occhiali scuri. Sono lì per ricordare chi non c'è più, ma anche per chiedere giustizia. Molti di loro hanno firmato un esposto con cui chiedono che la Procura, che ha avviato un'inchiesta, accerti eventuali responsabilità a fronte dell'elevato numero di contagiati e della scarsa comunicazione sullo stato di salute dei loro congiunti. «Speriamo che questa nostra iniziativa muova la sensibilità collettiva rispetto agli anziani di quanti lavorano qui e nelle altre strutture. Dalla Residenza Venezia abbiamo ricevuto una freddissima telefonata spiega Luisa, affiancata dalle due sorelle, che piangono la zia Luciana Franco, 84enne - in cui ci dicevano che nostra zia non c'era più. Nessuno è venuto a rivolgerci una parola di conforto quando siamo venuti a prenderla per la cerimonia funebre». I contatti con i familiari erano stati garantiti nelle prime settimane tramite qualche videochiamata. «Poi niente. Ci hanno detto che - spiegano le nipoti di Luciana - erano troppo impegnati a seguire gli ospiti per poter gestire le telefonate. In realtà, anche questa assenza di contatti può aver peggiorato lo stato d'animo di nostra zia».

Le famiglie hanno chiesto al parroco di Catene don Lio Gasparotto di essere presente, ieri pomeriggio, per una preghiera. Il sacerdote vuole evitare le polemiche e invita tutti a concepire quell'incontro come un momento in cui affidare al Signore le persone care. Ha parole per quanti hanno sofferto per non aver visto i propri cari, per quanti sono mancati nella solitudine e per gli anziani ancora ospiti della residenza inaugurata quattro anni fa come casa di riposo a cinque stelle. «Questa malattia ci ha umiliato, ci impedisce gli abbracci e di piangere sulla spalla amica. Impariamo - sottolinea don Lio prima di recitare le preghiere - a fare rete di solidarietà per rinsaldare i rapporti umani». «Mio papà - racconta, dopo le preghiere, Paola, figlia di Gilberto Quaresotto, scomparso il 20 aprile - aveva 94 anni, ma aveva una tempra forte, faceva tre rampe di scale senza problemi. In una telefonata del 5 aprile ci aveva detto di avere 37 e mezzo di febbre, ma gli infermieri hanno detto che non era vero. Il 20 aprile è mancato, ma aveva sconfitto il virus dal momento che all'Angelo, dove era stato ricoverato il 13, l'avevano spostato dal reparto Covid in un altro reparto. Vogliamo capire se è stato fatto il possibile per evitare il peggio».

Giacinta Gimma

