JESOLO Un omaggio agli eroi del Covid e alle forze dell'ordine. E' una delle 12 statue di sabbia presenti all'interno di Sand Nativity, il monumentale presepe di sabbia modellato a Jesolo, in piazza Trieste. In un'area di circa 750 metri, coperta da un'imponente tensostruttura, 14 artisti provenienti da tutto il mondo hanno scolpito 700 metri cubi di sabbia prendendo spunto dai miracoli di Gesù.

Dallo scorso 8 dicembre l'opera è stata aperta al pubblico, registrando da subito migliaia di visitatori mentre oggi alle 15, alla presenza del patriarca Francesco Moraglia, ci sarà l'inaugurazione ufficiale. A svettare, a lato della Natività, c'è una suggestiva statua di sabbia che rappresenta medici e infermieri ma anche i rappresentanti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Di fatto si tratta di un ringraziamento a chi da 22 mesi combatte in prima linea contro la pandemia e più in generale a chi ogni giorno lavora per la sicurezza di tutti.

«Questa statua rappresenta il tema scelto per lo scorso anno svela il sindaco Valerio Zoggia ma che per effetto delle varie restrizioni non abbiamo potuto allestire. L'argomento, purtroppo, è ancora attuale, per questo gli artisti hanno voluto realizzare questa statua. Si tratta di un'opera che rappresenta un doveroso omaggio a chi è in prima linea per la sicurezza di ciascuno di noi. Al tempo stesso questa statua vuole essere il ringraziamento della nostra comunità al personale sanitario e a tutte le forze dell'ordine». Il presepe quest'anno, arrivato alla sua 19. edizione, per la prima volta è stato realizzato in piazza Trieste, giusto di fronte alla chiesa di Santa Maria Ausiliatrice per rendere l'opera ancora più evocativa, oltre che spirituale. Grandioso l'allestimento, caratterizzato da ulivi e scenografie color pastello che accompagneranno i visitatori in un percorso emozionale e spirituale unico. Il tema è la La sabbia dei Miracoli, che racconterà i miracoli di Gesù come invito a riflettere sul significato della salvezza. La chiesa del Redentore e la basilica dedicata alla Madonna della Salute a Venezia sono solo due esempi che testimoniano il legame profondo tra la fede e la speranza di salvezza e guarigione. Come sempre il direttore artistico Richard Varano (Stati Uniti) ha coordinato il gruppo di artisti composto da Hanneke Supply (Belgio), Helena Bangert (Olanda), David Ducharme (Canada), Baldrick Richard Buckle (Olanda), Pedro Mira (Portogallo), Michela Ciappini (Italia), Marielle Heessels (Olanda), Peter Busch-Jensen (Danimarca), Enguerrand David (Belgio), Jakub Zimacek Kuba Libre (Rep. Ceca), Radek Zivny (Rep. Ceca), Charlotte Koster (Olanda), Ilya Filimontsev (Russia) e Susanne Ruseler (Olanda). Ad essere realizzato è anche un suggestivo angelo di 4 metri realizzato dall'artista Marco Martalar con il legno della Vaia, un omaggio in questo caso all'antico legame tra la sabbia e le montagne. Per accedere al presepe è obbligatoria la mascherina e il possesso del Green pass. (g.bab.)

