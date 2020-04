MIRA Anche il patriarca Francesco Moraglia ha voluto omaggiare la dottoressa Samar Siniab, spentasi ieri. «Vorrei ricordare gli oltre 100 medici che hanno sacrificato la loro vita per curare i contagiati da Covid-19. L'ultimo morto oggi a Mira, quindi nella nostra diocesi. Samar Sinjab aveva solo 62 anni ed era la mamma di due medici». «La dottoressa Samar Sinjab, un medico fino alla fine per tutta la vita. Un esempio per tutti». Il presidente Giovanni Leoni e tutto l'Ordine veneziano nell'esprimere le condoglianze ai figli del medico, Rafi e Dania El Mazloum in questo momento di grande dolore ha ricordato come con la scomparsa della dottoressa Sinjab sale ormai a 100 il numero dei medici e degli odontoiatri caduti sul lavoro in tutta Italia, a causa del coronavirus. «Un triste bilancio ha sottolineato Leoni - che purtroppo pare destinato a non arrestarsi e che, anzi, si aggrava di giorno in giorno». Duro il commento rilasciato dal presidente della Fnomceo Filippo Anelli: «Dobbiamo fare tutti una riflessione su come, in questo paese, è stato garantito, per i medici e gli operatori sanitari, il diritto alla sicurezza sul posto di lavoro. Lo dobbiamo a tutti i colleghi che hanno sacrificato la loro vita nel tentativo di curare e salvare i pazienti». (a.spe.-l.gia.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA