L'OMAGGIO BELLUNO Un riconoscimento e un omaggio ai Bellunesi che fecero grande

L'OMAGGIOBELLUNO Un riconoscimento e un omaggio ai Bellunesi che fecero grande e famosa la loro fabbrica. Nasce per questo motivo la decisione di dare il nome Platz Belluno ad una piazza del Comune di Emmenbrucke, alla periferia di Lucerna, in Svizzera. Lo spazio che dal prossimo 18 ottobre avrà questo nuovo toponimo è antistante lo stabilimento che sino a qualche anno fa ospitava le macchine della Viscosuisse, una fabbrica tessile. Dalla Svizzera, periodicamente, i responsabili della fabbrica arrivavano in provincia di Belluno facendosi...