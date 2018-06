L'ok del Comune va solo al Famila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSESSOREROVIGO L'assessore all'Urbanistica Federica Moretti giunge finalmente alla conclusione della vicenda riguardante le proposte di insediamento commerciale pervenute a Palazzo Nodari negli ultimi anni. Da mesi e mesi dovevano essere affrontare in Giunta e ora si può finalmente procedere con il piano degli interventi del commercio.«Abbiamo voluto estendere il Piano degli interventi del Commercio anche alle medio-piccole strutture di vendita, - spiega la Moretti , anche se non è richiesto dalla legge regionale 50 del 2012, per...