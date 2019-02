L'Officina del carrello ne fa 40 e festeggia con altrettanti eventi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIOUDINE Officina del Carrello compie 40 anni e festeggia con un calendario di 40 appuntamenti. Nata a Udine nel 1979 come piccolo centro di assistenza tecnica autorizzata, l'azienda di Giuseppe Vidoni opera nel settore della logistica e della movimentazione merci.L'AZIENDAGrazie a un team di oltre 60 dipendenti è diventata una grande realtà. Il servizio di assistenza di Officina del Carrello conta 15 officine mobili, 40 tecnici, un punto service operante in modo permanente in Punto Franco Nuovo a Trieste e due squadre di tecnici...