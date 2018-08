L'offensiva anti spaccio di San Lorenzo con il coordinamento della Prefettura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'hanno battezzata operazione San Lorenzo quella che lo scorso 10 agosto ha visto in campo un centinaio di uomini, tra polizia, carabinieri, finanza e vigili urbani: uno schieramento imponente contro la criminalità che si è svolta di notte nel cuore della movida di Jesolo. E che ha visto anche l'impiego straordinario dell'aereo militare delle Fiamme gialle per il trasferimento, in tutta sicurezza, al Centro per il rimpatrio (Cpr) di Bari di undici persone considerate molto pericolose e strettamente collegate allo spaccio di sostanze...