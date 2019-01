CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ODISSEA PER UN LETTOPORDENONE Maria Balbinot ha 81 anni. Una vita in fabbrica, la morte del marito, la malattia, infine la disabilità. Tre figli, due negli Stati Uniti e uno in Italia, in provincia. Da cinque mesi è in attesa. Non di un miracolo, ma di un posto in casa di riposo, e c'è chi lo definirebbe un diritto inalienabile. Invece oggi è diventato quasi un sogno, perché le strutture (una decina sul territorio, contando solamente le case pubbliche) sono tutte piene, e le liste d'attesa sempre più ingolfate. LA DENUNCIAIl risultato...