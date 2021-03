IL CASO A CAVALLINO

CAVALLINO Un tampone risultato debolmente positivo e un'odissea ancora in corso di versioni mediche contrastanti su come procedere. Una famiglia del comune di Cavallino Treporti rimane ostaggio di una situazione fuori controllo, bloccata a casa nella totale incertezza sul da farsi. «Tutto è cominciato sabato 6 marzo racconta N. B. quando io e mia moglie, dopo aver segnalato alla pediatra che le nostre bambine, la più grande ci cinque anni e mezzo, la minore di uno e mezzo, avessero una forte tosse, le abbiamo portate a fare un tampone molecolare a San Donà». Lunedì sono usciti i risultati: la maggiore negativa e la più piccola debolmente positiva. Un avverbio apparentemente innocuo ma abbastanza ambiguo da segnare l'inizio di un'epopea. «Non sapendo cosa significasse ho contattato l'ufficio emergenza coronavirus del Veneto per avere maggiori informazioni prosegue N. B. Un'operatrice mi ha allertato sulla necessità di ripetere il tampone dopo un paio di giorni. Già questa prima indicazione è subito stata smentita dalla pediatra, per cui la dicitura implicava semplicemente una carica virale bassa, ma presente, dovuta all'inizio o alla fine del decorso del virus contratto». A questo punto, al via la quarantena per tutti e quattro i membri della famiglia, isolati per dieci giorni e in attesa di una telefonata dall'ufficio igiene, mai arrivata. «Chiamo il medico di base per avere indicazioni riguardo noi adulti e il suo sostituto prescrive un test rapido, rivelatosi negativo per entrambi». Segue un'altra diatriba su quando iniziare il conteggio dei giorni prima di poter rimettere il naso fuori di casa in sicurezza. «Da martedì, ieri, il nostro appuntamento per il tampone di controllo slitta a giovedì, con pareri contrari tra medico, pediatra, per cui una circolare datata 8 marzo avrebbe dilatato da dieci a quattordici giorni il tempo di quarantena, l'ufficio emergenza coronavirus e sei numeri dell'ufficio igiene di San Donà, che chiamo ripetutamente da giorni senza risposta». Fortunatamente, oltre la piccolina che intanto sembrerebbe tornata in forze, anche sua sorella più grande e i suoi genitori continuano a non manifestare sintomi da contagio. «Il punto non è dover rimanere a casa - sbotta N. B. - l'assurdità è questa completa disorganizzazione in cui non augurerei a nessuno di trovarsi. Che non ci siano delle linee guida uguali e condivise su come comportarsi, è incredibile. Se non mi fosse capitato direttamente questo circo non avrei creduto alle mie orecchie. Ecco perché - conclude amareggiato N. B. - voglio rendere nota la mia esperienza. Oltretutto, se non avessimo il supporto di vari amici, anche solo la spesa sarebbe un problema».

Costanza Francesconi

