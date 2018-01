L'odissea di due famiglie sul tram: «Multa di 50 euro per 40 centesimi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAPADOVA Una multa di 50 euro per una differenza di 40 centesimi in meno rispetto al biglietto del tram acquistato. Se la ricorderanno a lungo la gita al Santo di Padova il gruppo di 15 persone, composto di 11 adulti e 4 bambini da 3 a 10 anni, provenienti da Rovigo e Ferrara, che avevano pensato di iniziare bene il 2018 con una benedizione alla basilica di Sant'Antonio. E per evitare problemi ed eventuali multe in centro con i parcheggi, aveva scelto di prendere il tram dal capolinea della Guizza. Una scelta che era solo l'inizio di...