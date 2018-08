L'Ocse: «Nel G7 solo l'Italia rallenta» Ora la manovra diventa più difficile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIROMA Fra i grandi paesi del G7 l'Italia è l'unico a rallentare, nonostante la sostanziale tenuta dell'economia internazionale. E la frenata rende ora più complicata la scrittura della legge di Bilancio. Meno sviluppo significa infatti meno entrate e quindi più fondi da trovare per finanziare le misure promesse dal governo gialloverde. A spanne infatti ogni punto in meno di crescita si traduce in circa mezzo punto di peggioramento del deficit. Che l'esecutivo già intende far salire a costo di andare allo scontro con l'Europa.La...