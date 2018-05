L'occhialeria fa ben sperare: dati record nell'export

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE NOTE LIETEBELLUNO Non ci potevano essere dubbi. E difatti, non ce ne sono: se il Bellunese può guardare con fiducia il presente e con ottimismo il futuro è solo (o quasi) perché ha buona vista. Anzi, buone lenti e validissime montature. L'occhialeria continua ad essere il settore trainante. Della manifattura e di tutta la produzione made in Belluno. Lo si vede sui mercati esteri. Ma lo si vede anche nei numeri del modello Nordest, che pare tornato a sfornare prestazioni di livello dopo gli anni bui della crisi economica. Il dato più...