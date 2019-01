L'OCCASIONE PORDENONE Piazza Risorgimento, ultima chiamata. O quasi. Il bando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OCCASIONEPORDENONE Piazza Risorgimento, ultima chiamata. O quasi. Il bando per le imprese, che consente il finanziamento a fondo perduto di lavori di riqualificazione interna ed esterna delle attività commerciali del centro storico, rappresenta un'occasione da non perdere anche e soprattutto per piazza Risorgimento, la grande malata di Pordenone. Tra eventi, stand provvisori e allestimenti più o meno apprezzati, piazza Risorgimento resta nei pensieri dell'amministrazione, e il bando sembra rappresentare l'occasione perfetta per un rilancio...