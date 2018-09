CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OCCASIONECORTINA Bocche cucite a Losanna ma sui volti dei delegati usciti ieri sera dalla lunga maratona per la candidatura olimpica di Cortina e Milano sembrava ci fosse il sorriso. Ottimismo che ieri sera ha anche contagiato la conca. L'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 sarebbe una grande opportunità per Cortina e per il territorio circostante. Ne sono certi i dirigenti sportivi, i rappresentanti delle categorie economiche e gli imprenditori.GLI ALBERGATORI«Sono contenta della candidatura e spero riusciamo...