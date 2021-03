L'obiettivo è evitare i tour alcolici, con i giovani liberi di bere in giro per Venezia anche dopo la chiusura dei locali alle 18. È quanto prevedono due ordinanze alla firma del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per frenare l'emergenza degli assalti a Venezia ed evitare il ripetersi delle scene di assembramenti viste lo scorso weekend. In base all'ordinanza sugli alcolici sarà consentita la consumazione di alimenti e bevande solo da seduti all'interno e all'esterno dei locali. Da domani a domenica inoltre in centro storico sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, da parte di qualunque pubblico esercizio commerciale e artigianale, dalle 15 alle 8 del giorno successivo.

La seconda ordinanza in materia di trasporti è ancora allo studio e prevede l'istituzione di navette (bus e motoscafi) tra Venezia e la terraferma, a pagamento e con una cadenza di una ogni quarto d'ora, per evitare l'affollamento di bus e tram. Ci saranno, inoltre, corse bis di rinforzo, e un aumento della frequenza del tram tra le 16 e le 20, oltre che alcune linee di rinforzo nella navigazione. Ma il sindaco ha in atto anche un confronto con Trenitalia affinché rinforzi i treni diretti a Venezia e in partenza da Santa Lucia.

Trevisan a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA