L'obiettivo del Tesoro: venti miliardi di spesa in più per spingere la crescita

XXXXROMA Poco meno di venti miliardi di maggiori investimenti. Tradotto in euro, è questo l'obiettivo di Giovanni Tria, che vorrebbe realizzarlo in tempi brevi e dunque partendo con la prossima legge di Bilancio. Il ministro ha indicato con chiarezza le grandezze in gioco: nel 2017 la voce investimenti fissi lordi valeva - nel conto economico delle amministrazioni pubbliche - 33,7 miliardi ovvero il 2 per cento del Pil. Nel Documento di economia e finanza lasciato in eredità dal governo Gentiloni è attesa un'incidenza analoga per quest'anno...