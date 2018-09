L'Italia non interverrà dure accuse a Macron

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Davanti a una situazione che sta precipitando e che viene considerata anche più grave di quando venne spodestato Gheddafi, entra in scena l'Onu e cerca una mediazione che riporti l'ordine a Tripoli. Per stamattina alle 12 l'inviato delle Nazioni unite Ghassam Salamè ha invitato le milizie coinvolte, nella sede dell'Unsmil, per tentare di «riportare la sicurezza a Tripoli». L'iniziativa è vista con ottimismo in ambienti politici e diplomatici, ed è cercata da tutti, proprio perché la situazione è ormai senza controllo, e...