«L'Italia merita altri leader»I«Il popolo italiano è nostro amico e merita leader all'altezza della sua storia». Il presidente francese Emmanuel Macron - dall'Egitto dove è in visita- ricambia la cortesia e usa più o meno le stesse parole del vicepremier Di Maio per replicare ai giallo-verdi e alimentare una querelle che si colora sempre più di campagna elettorale.Ovviamente il presidente francese non cita nè Di Maio nè Salvini, ma il leader grillino non molla e in tv replica ancor accusando la Francia di continuare a colonizzare...